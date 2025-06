Con Scudo contro il cancro a Laterza un weekend all’insegna della solidarietà

Un weekend all'insegna della solidarietà e della speranza: a Laterza, il 21 giugno, si terrà “Scudo contro il cancro”, un evento dedicato alla prevenzione dei tumori al seno. Un'occasione unica per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore di Fondazione ANT, con una giornata ricca di incontri, testimonianze e iniziative gratuite. Un gesto concreto per sostenere chi lotta e diffondere consapevolezza, perché insieme possiamo fare la differenza.

"Scudo contro il cancro" è una manifestazione benefica per tenere viva l'attenzione sui tumori del seno che, con ingresso libero e gratuito, si terrà, alle ore 10.00 di sabato 21 giugno, presso la Sala Cavallerizza di Laterza. Il convegno è promosso dall'Associazione 'Cave Aps' in collaborazione con l'Associazione Amici dell'ANT – Delegazione Laterza e l'Auser U.T.E.P. Laterza ODV, e si avvale del patrocinio del Comune di Laterza e della Regione Puglia.