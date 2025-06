Il mondo delle serie tv sbarca a Rimini e Riccione Dal cast de I Cesaroni a Kevin Spacey tutti gli appuntamenti

Se sei appassionato di serie TV, preparati a un'estate all'insegna del grande spettacolo: Rimini e Riccione si trasformano nel palcoscenico più cool dell'anno con l'Italian Global Series Festival. Dal 21 giugno, protagonisti come Kevin Spacey, Elena Sofia Ricci ed Evangeline Lilly infiammeranno il Teatro Galli, dando il via a un evento imperdibile che celebra il meglio delle serie televisive. Scopri tutti gli appuntamenti e lasciati coinvolgere da questa straordinaria avventura!

Il mondo delle serie tv a Rimini e Riccione. Dal 21 giugno si accendono i riflettori sull'Italian Global Series Festival. Kevin Spacey, Elena Sofia Ricci, Evangeline Lilly, Adjoa Andoh, Özge Gürel sono gli ospiti attesi al Teatro Galli lunedì 23 giugno per la cerimonia di apertura della rassegna.

