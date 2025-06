Bologna | pressing su Diogo Leite in attesa di sviluppi su Lucumi

Bologna accelera sul fronte difensivo, con un pressing deciso su Diogo Leite dell’Union Berlino, mentre si intensificano le trattative per Lucumi. La società rossoblù si prepara al meglio, consapevole che l’offerta giusta per il colombiano ancora non si è concretizzata. Nel frattempo, l’asta per Lucumi si anima, ma Casteldebole non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio del colombiano. Il mercato bolognese si infiamma, tenendo tutti con il fiato sospeso.

Si anima l’asta per Lucumi. L’offerta giusta ancora non c’è, ma in casa Bologna sale il pressing per Diogo Leite (26), centrale mancino portoghese dell’ Union Berlino entrato nel giro della nazionale maggiore, con cui però non ha ancora messo a referto presenze ufficiali: segno che a Casteldebole non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio del Colombiano. L’Union ha fatto il prezzo: 15 milioni, per il calciatore in scadenza nel 2026. Il Bologna riflette e stando alle indiscrezioni sonda con una proposta da 12 milioni bonus inclusi, con proposta di 4 anni di ingaggio più opzione sulla quinta stagione a circa 700mila euro più bonus al calciatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna: pressing su Diogo Leite in attesa di sviluppi su Lucumi

In questa notizia si parla di: bologna - pressing - diogo - leite

Milan-Bologna, Trevisani: “Tre fattori saranno importanti. Il pressing …” - In vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il giornalista Riccardo Trevisani ha sottolineato tre fattori chiave che potrebbero influenzare l'incontro.

Dopo aver deciso di blindare Beukema, il Bologna torna alla carica per Diogo Leite, difensore portoghese classe '99 di proprietà dell'Union Berlino! Già cercato un anno fa, il difensore originario di Porto è tornato nel mirino di Giovanni Sartori! Il punto della situ Vai su Facebook

Bologna: pressing su Diogo Leite in attesa di sviluppi su Lucumi; Bologna, nuovo assalto a Diogo Leite: prima offerta per il difensore portoghese; Carlino – Il Bologna fa muro per Beukema.

Bologna: pressing su Diogo Leite in attesa di sviluppi su Lucumi - Il Bologna punta su Diogo Leite dell'Union Berlino mentre valuta le offerte per Lucumi, con l'Aston Villa interessato. Riporta sport.quotidiano.net

Bologna resiste alle offerte per Lucumi e punta su Diogo Leite - Il Bologna rifiuta le offerte per Lucumi e cerca di ingaggiare Diogo Leite dall'Union Berlino. Come scrive msn.com