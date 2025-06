Elkann e quel gesto nei confronti della Juventus | cosa ha fatto verso la squadra in vista del Mondiale per Club Rivelazione dalla Continassa

Elkann e il suo gesto nei confronti della Juventus hanno suscitato grande scalpore tra tifosi e addetti ai lavori. In vista del Mondiale per Club, la squadra si prepara con entusiasmo e determinazione, alimentata anche da segnali di supporto provenienti dalla dirigenza. Durante la conferenza stampa, Tudor ha rivelato come questo gesto abbia avuto un impatto motivazionale importante, rafforzando lo spirito di gruppo e la voglia di fare bene. A motivarci è stato il...»

Elkann e quel gesto nei confronti della Juventus: cosa ha fatto verso la squadra in vista del Mondiale per Club. La rivelazione di Tudor in conferenza. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della Juventus al Mondiale per Club contro l’ Al Ain. Di seguito le sue parole su quanto fatto da Elkann in vista della prima partita nel torneo. DISCORSO MOTIVAZIONALE – « A motivarci è stato il presidente Elkann, che è voluto venire a trovarci alla Continassa per spingerci ad andare al Mondiale con la voglia di vincere. È stato molto chiaro, l’ho visto bello pimpante, ha ribadito messaggi forti, da Juve, e i ragazzi hanno apprezzato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann e quel gesto nei confronti della Juventus: cosa ha fatto verso la squadra in vista del Mondiale per Club. Rivelazione dalla Continassa

