Monza attivo sul mercato | in arrivo Adorni e Zeroli addio a Machin

Dopo i primi colpi ad inizio giugno e la nomina di Paolo Bianco come nuovo allenatore, il Monza torna ad essere parecchio attivo sul mercato. I biancorossi hanno praticamente chiuso (manca però l'ufficialità) per il difensore del Brescia, Davide Adorni (nella foto). Con l'esperto centrale, classe 1992, i brianzoli andrebbero a rinforzare decisamente la retroguardia. Nello stesso reparto il tecnico Bianco dovrà poi valutare anche Valentin Antov, di rientro dal prestito biennale alla Cremonese. Il bulgaro ha ben figurato nelle fila grigiorosse e ha numeri e caratteristiche adatti alla Serie B. A centrocampo, invece, si avvicina il ritorno (sempre in prestito) di Kevin Zeroli dal Milan.