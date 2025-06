Gemellaggio sportivo tra Under16 Sacrata e Brenta Volley | unione oltre la pallavolo

Unendo passione e amicizia, il gemellaggio tra l’Under 16 della Sacrata e la Brenta Volley di Tione ha trasformato lo sport in un vero ponte tra le comunità. Dopo esperienze memorabili in Trentino, le giovani atlete civitanovesi e tionesi si sono incontrate per condividere non solo il volley, ma anche momenti di crescita e divertimento. Domenica, tra sorrisi e sfide, si è rafforzato un legame che va oltre la pallavolo...

È diventato una sorta di gemellaggio a tutti gli effetti il rapporto nato tra l’ Under16 della Sacrata e la società Brenta Volley di Tione. Dopo le esperienze fatte in Trentino dalle pallavoliste civitanovesi (prima hanno partecipato ad un camp estivo, quindi sono ripartite per un torneo di Natale), nei giorni scorsi le ragazze del Brenta sono scese a Civitanova per un weekend. Sabato hanno effettuato una piacevole escursione al Conero, domenica poi hanno seguito un allenamento condotto da Adriano Di Pinto (ex di entrambe le realtà e nell’ultima stagione vice coach dell’Itas Trentino campione d’Italia in SuperLega) e nel pomeriggio hanno giocato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gemellaggio sportivo tra Under16 Sacrata e Brenta Volley: unione oltre la pallavolo

In questa notizia si parla di: brenta - gemellaggio - under16 - sacrata

