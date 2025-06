Siena punta su Matteo Panattoni per rinforzare l' attacco

Il Siena si prepara a rinforzare il suo attacco puntando su Matteo Panattoni, promettente centravanti classe 2002 che ha segnato 17 reti con l’Orvietana. Con un curriculum che attira l'interesse di diverse squadre di Serie C e D, il suo ingaggio potrebbe rappresentare un passo decisivo per il club toscano. La sfida per convincere il giovane talento è appena iniziata, ma le prospettive sono entusiaste.

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Siena. Si tratta, secondo notiziariodelcalcio.com, di Matteo Panattoni classe 2002 reduce da 17 reti in 34 partite con la maglia dell’Orvietana, giunta a sorpresa al quinto posto e poi in finale playoff nel girone della Robur. Il centravanti, pisano come Bellazzini, fa gola però anche in serie C (Cavese e Sorrento) oltre che in D (San Marino e Teramo) per cui non sarà facile spuntarla per il direttore sportivo Guerri. Sicuramente però è una pista meno in salita rispetto a quella di Gori che dopo i 27 gol col Ghiviborgo punta decisamente al salto nei professionisti col Trento in pole position anche se pure il Bari avrebbe preso informazioni sulla punta classe 2004 lanciato da Bellazzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Siena punta su Matteo Panattoni per rinforzare l'attacco

In questa notizia si parla di: siena - matteo - panattoni - attacco

Matteo Betti realizza il sogno più bello. Conquistato a Siena il titolo tricolore - Matteo Betti realizza il suo sogno più grande vincendo il titolo italiano di scherma in carrozzina, la sua prima conquista a Siena.

Siena punta su Matteo Panattoni per rinforzare l'attacco; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria.

Siena punta su Matteo Panattoni per rinforzare l'attacco - com, di Matteo Panattoni classe 2002 reduce da 17 reti in 34 partite con la maglia dell’Orvietana, giunta a sorpres ... Si legge su sport.quotidiano.net

Acr Siena 1904, creditore all’attacco. E’ stata chiesta di nuovo la liquidazione - Nuovo colpo di scena nel braccio di ferro a colpi di carte bollate, che va avanti da mesi, fra i creditori e l’Acr Siena, l’ex società dell’ingegnere Emiliano Montanari di cui è adesso ... Lo riporta lanazione.it