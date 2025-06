Francesco Battista Lega | Bitetti chiarisca come intende rispettare le promesse fatte ai tarantini

Francesco Battista della Lega chiede chiarezza a Piero Bitetti: quali azioni concrete adotterà il nuovo sindaco per rispettare le promesse fatte ai tarantini durante la campagna elettorale? La trasparenza e l’impegno sono fondamentali per riconquistare la fiducia della comunità e garantire un futuro di sviluppo e coesione. È ora di passare dalle parole ai fatti, perché i tarantini meritano risposte certe e un’Amministrazione all’altezza delle aspettative.

Tarantini Time Quotidiano Il segretario cittadino della Lega, Francesco Battista, interviene all’indomani della proclamazione del sindaco Piero Bitetti per chiedere chiarezza su una serie di promesse formulate durante la campagna elettorale. “Bitetti ha ottenuto il sostegno del M5S e di una parte dell’elettorato sulla base di impegni pubblici precisi. Ora, da sindaco, ha il dovere politico e morale di dire ai tarantini come intende mantenerli”, dichiara Battista. “In particolare – prosegue – chiediamo di sapere se davvero intende istituire il cosiddetto reddito di cittadinanza comunale, con quali risorse e strumenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Francesco Battista (Lega): Bitetti chiarisca come intende rispettare le promesse fatte ai tarantini

In questa notizia si parla di: battista - bitetti - tarantini - francesco

Taranto, Angolano contro rincaro TARI: “Basta colpire i cittadini” L’esponente del M5S invita il neoeletto sindaco Piero Bitetti a sospendere l’iter dell’aumento e ad attivarsi per trovare alternative più eque Vai su Facebook

Francesco Battista (Lega): Bitetti chiarisca come intende rispettare le promesse fatte ai tarantini; Battista su Bitetti, “25 anni di politica, ma per la città pochi risultati”; La Lega risponde a Bitetti: “Lui volto del passato, non futuro di Taranto”.

Taranto va al ballottaggio: Piero Bitetti in vantaggio, Francesco Tacente lo insegue - Al primo turno, infatti, il candidato sindaco del centrosinistra Piero Bitetti ha superato il 37 per cento, seguito con il 27 per cento da Francesco ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it