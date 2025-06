virginia iaccarino conquista il podio al trofeo smania idee casa a martellago

Il talento di Virginia Iaccarino brilla ancora una volta! La giovane promessa della mountain bike, residente a Sospirolo e portacolori dell’Aromitalia 3T Vaiano, ha conquistato il podio al Trofeo Smania Idee Casa a Martellago, dimostrando tutto il suo valore e spirito competitivo. Con questa prestazione, Virginia rafforza la sua posizione nel panorama ciclistico veneto, lasciando presagire grandi successi futuri. La sua volontà e determinazione sono la vera forza che la spinge verso nuovi traguardi.

Essendo residente a Sospirolo in provincia di Belluno, la under 23 Virginia Iaccarino brillante portacolori dell’Aromitalia 3T Vaiano ha disputato la prova valevole per il titolo regionale veneto, il " Trofeo Smania Idee Casa ", gara open svoltasi a Martellago, in provincia di Venezia. L’atleta, già protagonista con una serie di brillanti piazzamenti, ne ha colto ancora un altro nella prova veneta, salendo meritatamente sul terzo gradino del podio al termine dell’incertissimo sprint che ha deciso la competizione. La Iaccarino con questo ulteriore piazzamento ha conquistato il titolo regionale veneto per la sua soddisfazione personale e quella del presidente della società di Vaiano Stefano Giugni e dei due direttori sportivi Paolo Baldi e Matteo Ferrari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net