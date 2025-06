Chivu | L’Inter ha dato il massimo Luis Henrique ha personalità!

L’Inter ha mostrato luci e ombre nella sfida contro il Monterrey, conclusa con un pareggio 1-1. Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, si aspettava di più dal secondo tempo, riconoscendo alcune criticità nel rendimento della squadra. Tuttavia, tra le note positive spiccano l’impegno e la personalità di Luis Henrique. La partita lascia ancora ampi margini di miglioramento, ma anche la speranza di una crescita continua.

L'Inter ha ottenuto solo un pareggio con il risultato di 1-1 contro il Monterrey. Secondo tempo non al livello del primo, lo testimonia anche l'allenatore Cristian Chivu nel post-gara su Dazn. PRESTAZIONE – Cristian Chivu non è completamente soddisfatto, a differenza di Lautaro Martinez, del match tra Monterrey e Inter: «Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se siamo andati sotto. Li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni, potevamo attaccare meglio la linea. Nel secondo siamo stati più lenti nel palleggio, abbiamo comunque creato occasioni ma non siamo stati cattivi sotto porta. Io capisco i tempi e le letture, il problema è che abbiamo rischiato nelle transizioni dove loro erano molto bravi.