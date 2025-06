Oroscopo Luglio | Gemelli

Luglio si apre come un ventaglio di possibilità, Gemelli, e tu sei pronto a catturare ogni sfumatura con il tuo stile unico. Con Venere ancora nel tuo segno fino al 31, diventi una musa leggera ma pungente, mentre Urano stimola la tua creatività più profonda. È il momento di ascoltare l’intuizione e lasciarsi ispirare, perché questo mese promette emozioni, scoperta e un tocco di genio. Sei pronto a sfruttare al massimo questa estate di opportunità?

Life&People.it 21 maggio – 21 giugno Luglio si apre come un ventaglio di possibilità, proprio come piace a te. Venere è ancora nel tuo segno fino al 31, e tu diventi musa leggera ma pungente. Urano inizia a lavorare nei tuoi sotterranei creativi: prenditi appunti, anche in sogno. Tutto profuma di ispirazione e leggerezza con sfumature di genio. Parola chiave: Intuizione. Mood of style: Mix & match controllato, tocchi pop, leggerezza pensata. Look to try: Camicia a righe XL su slip dress satinata, borsa micro fluo, bracciali rigidi. Self-care tip: Tieni un notes sul comodino: alcune delle tue migliori idee potrebbero venire tra le 2 e le 4 del mattino. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it