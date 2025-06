auto a tanti piace usata due terzi degli automobilisti italiani scelgono vetture di seconda mano

Il mercato delle auto usate in Italia sta vivendo un vero e proprio boom, con quasi il doppio di vetture di seconda mano rispetto alle nuove nel 2024. Un trend che soddisfa le esigenze di chi cerca convenienza, spazio e tecnologia a prezzi accessibili. Con 8 su 10 pronti a investire fino a 20 mila euro, preferendo modelli ibridi o più sofisticati, gli automobilisti italiani dimostrano che scegliere l’usato è diventata una decisione intelligente e sempre più popolare.

Nel 2024 il mercato delle vetture di seconda mano ha quasi doppiato quello del nuovo (3,1 vs 1,5 milioni di unità ): sicché lo scorso anno per ogni auto nuova ne sono state acquistate due usate. Attirano i prezzi più accessibili rispetto al nuovo, nonché la possibilità di acquistare una vettura più grande a costi vantaggiosi. E 8 consumatori su 10 sono pronti a spendere fino a 20mila euro per la prossima auto usata, meglio se ibrida o endotermica. Lo sostiene uno studio condotto da Areté (azienda leader nella consulenza strategica), da cui emerge che l’80% del campione intervistato guida già un’auto acquistata usata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it