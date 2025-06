Fa infiltrazioni di botulino e filler a centinaia di pazienti ma non è un medico | 42enne denunciata

Una donna di 42 anni di Ponte San Pietro, Bergamo, ha suscitato scalpore per aver esercitato illegalmente la professione medica, eseguendo infiltrazioni di botulino e filler a centinaia di clienti. Trasformando la sua abitazione in uno studio clandestino, si è resa protagonista di un gesto rischioso e irresponsabile. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e sulla regolamentazione nel settore estetico. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

Una 42enne di Ponte San Pietro (Bergamo) è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica. Fingendosi medico, avrebbe effettuato infiltrazioni di tossina botulinica e filler di acido ialuronico a centinaia di clienti in una stanza della sua abitazione trasformata in studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: infiltrazioni - filler - centinaia - medico

La cittadina russa che faceva infiltrazioni di botulino e filler senza titoli - Una vicenda inquietante scuote il mondo della bellezza online: una cittadina russa di 42 anni, priva di titoli e specializzazione, praticava interventi di medicina estetica senza alcuna autorizzazione, utilizzando uno studio improvvisato nella sua casa di Ponte San Pietro.

Pratica medicina estetica ma non è un medico; La cittadina russa che faceva infiltrazioni di botulino e filler senza titoli; Filler pericolosi, reazioni allergiche e lividi: arrestata finta dottoressa.

La cittadina russa che faceva infiltrazioni di botulino e filler senza titoli - Operava in una stanza di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo L'articolo La cittadina russa che faceva infiltrazioni di botulino e filler senza titoli proviene da Open. Scrive msn.com

Filler pericolosi, reazioni allergiche e lividi: arrestata finta dottoressa - Dalle conversazioni e dalle immagini trovate sono emerse molteplici lamentele da parte di donne che, a seguito dei trattamenti, avevano accusato effetti collaterali come inestetismi peggiori di quelli ... Segnala rainews.it