Iniziano gli esami di maturità per gli studenti catanesi | ecco le tracce della prima prova scritta

Oggi, a Catania, si apre ufficialmente il via agli esami di maturità per circa 44.420 giovani tra licei, istituti tecnici e professionali, tra cui anche studenti delle scuole paritarie. La prima prova scritta di Italiano rappresenta un momento cruciale nel percorso di crescita di questi futuri diplomati. Con entusiasmo e determinazione, affrontano questa sfida che segna il loro ingresso nel mondo adulto e nelle nuove opportunità che li attendono.

E' il giorno dell'inizio degli esami di maturità in Sicilia per 44.420 giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.622) e di scuole paritarie (2.798). Oggi la prima prova scritta, Italiano, dell'Esame di Stato per l'anno scolastico 202425. Nel 2024 erano 46.292 i candidati.

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

