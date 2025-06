Spal Under 16 trionfa a Viterbo | la firma di Eros Schiavon nella vittoria contro Padova

La Spal Under 16 conquista la finale di Viterbo sotto la guida ispirata di Eros Schiavon, nuovo allenatore del vivaio biancazzurro. L’ex centrocampista di Piove di Sacco firma un successo memorabile, regalando ai giovani talenti una vittoria che risveglia speranze e orgoglio in un momento difficile per il club. “È stata un’emozione folle,” confessa Schiavon, testimone di un cammino straordinario che promette grandi traguardi.

C’è la firma d’autore di Eros Schiavon nel titolo conquistato dalla Spal Under 16 contro il Padova nella finalissima di Viterbo. Al primo anno da allenatore del vivaio biancazzurro, l’ex centrocampista di Piove di Sacco ha subito fatto centro togliendosi una soddisfazione enorme in un momento molto difficile della storia del club: "È stata un’emozione folle, fortissima – assicura mister Schiavon –. Il percorso effettuato dai ragazzi è stato eccezionale: i loro sacrifici sono stati ripagati, abbiamo voluto questa vittoria con tutto il cuore, contro un avversario tosto, importante e forte. E adesso siamo felicissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal Under 16 trionfa a Viterbo: la firma di Eros Schiavon nella vittoria contro Padova

In questa notizia si parla di: schiavon - spal - under - viterbo

La SPAL Under 16 è campione d'Italia di serie C! I biancazzurri allenati da Eros Schiavon festeggiano il tricolore grazie alla vittoria ai calci di rigore sul Padova nella finale giocata a Viterbo! 1-1 dopo i tempi supplementari, poi la netta affermazione dagli undici Vai su Facebook

Spal Under 16 trionfa a Viterbo: la firma di Eros Schiavon nella vittoria contro Padova; Under 16 Serie C, Spal impresa tricolore: Padova ko ai rigori a Viterbo. Schiavon: Stagione incredibile; Under 16 Serie C, a Viterbo si assegna il terzo titolo italiano delle Finali Giovanili: prima volta in finale per Padova e Spal.

Spal Under 16 campione nazionale di serie C: battuto il Padova ai rigori - 1 dopo i calci di rigore e si laurea campione nazionale di serie C scrivendo una piccola pagina di storia biancazzurra. Secondo ilrestodelcarlino.it

UNDER 16 SERIE C: SPAL TRICOLORE - Una finale infinta si decide ai rigori: la Spal è Campione d'Italia per la quinta volta nella storia! Segnala informazione.it