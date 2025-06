Esclusione nel calcio giovanile | il caso di Luca e la competizione a tutti i costi

Nel mondo del calcio giovanile, la passione si scontra spesso con la pressione e le esclusioni ingiuste, come nel caso di Luca. Tra sogni di gloria e delusioni, molti giovani sportivi si trovano a dover affrontare una competizione a tutti i costi, dimenticando che alla base dell’attività sportiva c’è il divertimento. Ma cosa succede quando il cuore dei ragazzi viene soffocato dalla competitività esasperata? Ecco la storia di una mamma nel pallone...

Una mamma nel pallone. Come tante. Un figlio adolescente con un grande sogno, inseguire quella sfera di cuoio che rotola sul prato sintetico o sulla briciolina. E che si porta dietro sogni e illusioni, che spesso si trasformano in delusioni. Ad una certa età il calcio dovrebbe essere solo un divertimento, non serve chiedere il risultato ma la domanda da fare al ragazzino è una sola: "Ti sei divertito?". "E invece no - dice sconsolata mamma Giovanna -. Alla faccia di chi dice che lo sport unisce, c’è qualcuno che fa di tutto per allontanare i più fragili. Quindi se sei più scarso rispetto ad alcuni compagni di squadra, anche se hai solo 11 anni, non puoi giocare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net