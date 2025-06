Monterrey Inter 1-1 | inizio in salita per Chivu Lautaro Martinez rende meno amaro l’esordio Cosa è successo nella notte

Una notte intensa di emozioni e sorprese per l’Inter, che sotto la guida di Christian Chivu affronta il suo primo impegno al Mondiale per Club. Nonostante un inizio difficile con il gol di Sergio Ramos, Lautaro Martinez riscatta i tifosi con una prestazione preziosa, rendendo meno amaro l’esordio della squadra. Cosa ci riserverà questa avventura internazionale? Scopriamolo insieme.

Monterrey Inter 1-1: inizio in salita per Chivu, Lautaro Martinez rende meno amaro l’esordio al Mondiale per Club. Cosa è successo nella notte. Nella notte italiana la nuova Inter di Christian Chivu, che nelle scorse settimane ha preso il posto di Simone Inzaghi, non è riuscita ad andare oltre l’-1-1 nel match d’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Al vantaggio iniziale firmato Sergio Ramos al minuto 25 ha risposto la rete realizzata da Lautaro Martinez a tre minuti dal duplice fischio. I nerazzurri iniziano così in salita il loro percorso. Stanotte alle 3 italiane toccherà alla Juventus contro l’ Al Ain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Monterrey Inter 1-1: inizio in salita per Chivu, Lautaro Martinez rende meno amaro l’esordio. Cosa è successo nella notte

