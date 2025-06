Ucraina sale bilancio attacco russo a Kiev | almeno 22 morti

La notte di devastazione a Kiev si è conclusa con un bilancio tragico che aumenta di ora in ora: almeno 22 vittime e oltre 130 feriti, a seguito del pesante attacco russo. La città, simbolo di resilienza, si trova di fronte a una prova difficile, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per mettere in salvo chi può ancora essere aiutato. La speranza di un domani di pace si fa sempre più forte tra le macerie della guerra.

(Adnkronos) – Sale il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev nella notte del 17 giugno. Secondo quanto ha reso noto oggi il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko, almeno 22 persone sono morte e 134 sono rimaste ferite. "I soccorritori stanno ancora rimuovendo le macerie di una casa nel distretto di Solomyansky", ha scritto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, sale bilancio attacco russo a Kiev: almeno 22 morti

In questa notizia si parla di: ucraina - sale - bilancio - attacco

Ucraina, Meloni sale in cabina di regia per condurre in porto i negoziati nel segno di Leone - Il premier Meloni si unisce alla cabina di regia per condurre i negoziati in Ucraina, con lo sguardo rivolto a una mediazione in Vaticano.

Kiev sotto attacco Sale a 17 morti e 114 feriti il bilancio dell’attacco russo della scorsa notte. #kiev #kyiv #ucraina #russia Vai su X

UCRAINA | È di 14 morti e almeno 40 feriti il bilancio degli attacchi notturni condotti dalle forze armate russe su Kiev. Attacchi condotti con missili balistici e droni che hanno colpito obiettivi civili in tutta la città. #ANSA Vai su Facebook

Ucraina-Russia, news 18 giugno: aumentano morti attacco su Kiev, appello di Zelensky al G7; Guerra in Ucraina: Il bilancio degli attacchi russi di ieri su Kiev sale a 21 morti |; Ucraina, sale a 3 morti e 60 feriti il bilancio del raid russo su Kharkiv - LaPresse.

Ucraina, sale bilancio attacco russo a Kiev: almeno 22 morti - Secondo quanto ha reso noto oggi il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko, almeno 22 persone ... msn.com scrive

Guerra in Ucraina Il bilancio degli attacchi russi di ieri su Kiev sale a 21 morti - Il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo di ieri su Kiev è salito a 21 morti e 134 feriti, ha annunciato oggi il servizio di soccorso locale dopo il recupero di altri corpi dalle macerie. Riporta bluewin.ch