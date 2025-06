Giudice Usa | Riprendere emissioni di passaporti con genere X

Un importante passo avanti per i diritti dei transgender negli Stati Uniti: un giudice ha ordinato all’amministrazione Trump di riprendere l’emissione di passaporti con il genere X, confermando il riconoscimento ufficiale dell’identità di genere. Questa decisione segna un traguardo significativo nella lotta per l’uguaglianza e il rispetto delle diversità. Resta ora da vedere come si svilupperanno le prossime tappe di questa battaglia.

L'amministrazione Trump deve riprendere l'emissione di passaporti con il genere X, o con un genere diverso da quello di nascita per i transgender. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Giudice Usa: “Riprendere emissioni di passaporti con genere X”

