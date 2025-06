Restival Il Festival della Restera 2025

Restival, il festival della restera 2025, trasforma il cuore di Casale in un palcoscenico di emozioni e divertimento. Con concerti di ogni genere, tribute band, DJ set, spettacoli circensi e delizie enogastronomiche di alta qualità , l’evento promette un’esperienza indimenticabile sotto le stelle. Immerso in un’area verde di oltre 5.000 mq, a due passi dal centro, Restival è il luogo ideale per vivere momenti unici e condividere la passione per la musica e la cultura. In una parola: Restival.

Concerti di tutti i generi musicali, tribute band, dj set per ballare sotto le stelle, spettacoli circensi e proposte enogastronomiche di qualitĂ , immersi in un’area verde di oltre 5.000 mq a due passi dalla Restera e dal centro di Casale. In una parola: Restival. Il Festival della Restera di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Restival. Il Festival della Restera 2025

In questa notizia si parla di: restera - restival - festival - proposte

Restival - il Festival di Restera. Zedd · Beautiful Now. - Ritorna RESTIVAL il Festival di Restera che quest’anno festeggia 10 meravigliosi anni insieme a voi! E come sempre a RESTIVAL troverete: 10 Giorni Vai su Facebook

Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra Restival, Festa dei Amoi e Sagra di Cendon; Restival – il Festival di Restera; Restival 2023: Il Festival di Casale sul Sile torna con grandi artisti e prelibatezze gastronomiche.

Casale sul Sile. Risate garantite al Restival: sul palco cinque comici e cabarettisti tra i più amati - il festival della Restera di Casale sul Sile in scena fino a domenica 7 luglio tra musica live, show, proposte gastronomiche di qualità e dj set per ballare sotto le stelle. Si legge su ilgazzettino.it

Cosa resterà di questo Festival di Venezia? - A partecipare sono ogni anno 12 film, e quest’anno a vincere il Leone d’Oro è stato Pedro Almodóvar con il ... Secondo msn.com