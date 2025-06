Jannik Sinner giocherà il doppio misto agli US Open con una compagna americana Cambia il regolamento

Jannik Sinner si prepara a sorprendere ancora una volta il mondo del tennis, iscrivendosi al doppio misto degli US Open 2025 con una compagna americana. Questa scelta, dettata dal nuovo format sperimentale introdotto dagli organizzatori, promette di rivoluzionare le dinamiche del torneo. Con 16 coppie in gara e un calendario intenso, l’evento si preannuncia ricco di suspense e innovazione. Ma cosa cambierà esattamente in questa edizione speciale?

Jannik Sinner si è iscritto (provvisoriamente) al torneo di doppio misto degli US Open 2025. Una notizia a prima vista abbastanza clamorosa, che ha però una sua spiegazione legata al nuovo format sperimentale introdotto dagli organizzatori di Flushing Meadows per questa specialità a partire dall'edizione di quest'anno, che vedrà nel complesso 16 coppie protagoniste. Innanzitutto la competizione si svolgerà da martedì 19 a mercoledì 20 agosto durante la US Open Fan Week, quindi nella settimana che precede l'inizio del tabellone principale dei singolari. Ottavi, quarti e semifinali verranno disputati inoltre con set vinti a quota 4 game (ed eventuale tie-break sul 4-4) e sempre con il deciding point sul 40-40 al posto dei vantaggi.

Jannik Sinner, Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti all'US Open 2025 nel torneo di doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori · Tennis - Il nuovo formato del torneo di doppio misto che andrà in scena allo US Open 2025 nel mese di agosto non vedrà in campo solo i detentori del titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, ma anche il numero 1 ... olympics.com scrive