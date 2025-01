Ilfattoquotidiano.it - Daniele Orsato a caccia di nuovi arbitri di talento: “Faremo di tutto per reagire alla crisi che c’è oggi. Ecco che cosa cerco nei giovani”

“Impegno, sacrificio, lavoro“. Ma anche l’umiltà di saper ascoltare: ” I ragazzi devono mettersi in discussione ogni giorno”. È questo l’identikit del giovane arbitro tracciato da, l’ex fischietto 49enne che daha assunto la vesta di commissario per lo sviluppo delarbitrale all’interno dell’Aia, l’Associazione italiana. Dopo aver diretto match di Mondiali, Europei e Champions League, oltre a una decennale esperienza in Serie A, è stato chiamato dal nuovo presidente Antonio Zappi per cercarefischietti di: “diperdi vocazione che c’è”, ha assicuratoai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.L’Aia ha tanti problemi, la classe arbitrale italiana è spaccata e continuamente messa in discussione.