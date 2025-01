Lanazione.it - Cortona, aperto il bando per il concorso letterario «Molteplici visioni d’amore - Cortona città del mondo»

Arezzo, 13 gennaio 2025 –ilper ildel» Come partecipare alla manifestazione organizzata da Lions e Giglio Blu, giunta all’11^ edizione Èildi partecipazione aldel», la manifestazione patrocinata dal Comune die organizzata dai Lions Club Corito Clanis insieme ai club della Toscana e all’associazione culturale «Giglio blu» con presidenti Giuliana Bianchi Caleri e Enrico Taddei. Il, pubblicato anche nel sito web del Comune di, prevede la possibilità di partecipare a cinque differenti sezioni: Poesia e narrativa (racconto – fiaba – ecc.) per alunni di scuole elementari o medie e giovani fino a 25 anni; Poesia, narrativa e saggistica edita; Poesia inedita (massimo tre liriche di lunghezza non superiore a 60 versi).