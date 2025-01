Ilrestodelcarlino.it - Cervia, infermiere di comunità. Successo del progetto sperimentale

Prosegue conildell’dia poco meno di un anno dall’accordo stretto tra Ausl Romagna e Comune di. L’disarà presente nelladi Pisignano-Cannuzzo a seguito della richiesta di un contributo di 10.000 euro da parte dell’associazione Francesca Fontana. Il contributo, approvato negli scorsi giorni dalla giunta, andrà a sostenere il’Medicina di- l’di famiglia’ che si inserisce nelladi appartenenza di Pisignano-Canuzzo, in collaborazione con il Medico di medicina generale.nato nel 2021 ha dato importanti risultati di inclusione sociale. Partendo dall’ambulatorio del medico per fornire dei servizi di assistenza e accompagnamento per quella fascia, non solo, di persone anziane o fragili, che percepiscono in maniera maggiore la solitudine e l’isolamento.