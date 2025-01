Thesocialpost.it - Campania, emergenza maltempo: 7 persone intrappolate, c’è anche un bimbo

Sette adulti e un bambino sono rimasti intrappolati dalla neve in un rifugio situato sul Monte Cervati, nella provincia di Salerno. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenute per fornire soccorso ai malcapitati. I pompieri hanno utilizzato un gatto delle nevi del Comando di Avellino per accedere al rifugio. Grazie al loro intervento, sono riusciti a liberare la strada dalla neve e a raggiungere il gruppo, che è stato poi trasportato in sicurezza a valle. L’operazione si è conclusa con successo.Leggi: Treni cancellati e ritardi fino a 60 minuti: disagi per guasti tecnici in tutta Italia, oltre 400 interventi dei vigili del fuoco inNon è tutto: in, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 400 interventi a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione nelle ultime ore.