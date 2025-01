Ilrestodelcarlino.it - Bozzetto fratturato, stagione finita. Scomed, vincono solo le ragazze

Si è rivelato più grave del previsto, l’infortunio occorso sabato sera a Christopher, nel corso del brutto derby tra Pico Mirandola ed Amatori Modena, dopo uno scontro di gioco del tutto fortuito.era rimasto a terra, e poi portato via in barella, ma all’ospedale gli è stata riscontrata la rottura del piatto tibiale del ginocchio destro, non si sa se con interessamento dei legamenti, che necessita di una operazione per l’applicazione di una placca. Incerti i tempi di recupero, ma è facile prevedere che ladifinisca qui, senza possibilità di sostituzione per l’Amatori, visto che il mercato è ormai chiuso. Week end tra luci ed ombre nell’inline, con ledellache esordiscono vincendo in trasferta, ed i maschi che si fanno battere ad Empoli, perdendo la vetta della classifica.