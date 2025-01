Beccato in auto con 40 chili di hashish sulla A1

Leggi su Corrieretoscano.it

AREZZO – Trasportata in40di, arrestato dalla Polstrada. La sezione di Arezzo – Battifolle ha proceduto al controllo di una Fiat Panda con a bordo il solo conducente, un uomo di 45 anni.Che qualcosa non andasse era apparso subito chiaro ai poliziotti, che, per tre volte, non erano riusciti a fermare quella macchina diretta verso sud, malgrado l’alt imposto. Così, quando finalmente è stata bloccata, gli agenti, seguendo attentamente i protocolli operativi, hanno avvicinato l’uomo, apparso in evidente agitazione e ispezionato l’abitacolo, dove, nel sedile posteriore, erano trasportate due scatole di cartone.incon 40diA1 (foto Polizia)Le gocce di sudore apparsefronte dell’uomo sono state l’ulteriore inequivocabile segnale per i poliziotti, che hanno proceduto a perquisire il veicolo trovando, oltre a quelle in vista, altre due scatole nel portabagagli.