Australian Open 2025 | Sinner ok all’esordio Jarry domato in tre set Passaro entra da lucky loser e vince per ritiro di Dimitrov

Leggi su Sportface.it

Jannikfaticama batte un rognoso Nicolasnel primo turno degli. L’azzurro deve fare i conti con un avversario di livello e un po’ di “ruggine”, ma con il solito carattere che lo contraddistingue ottiene una vittoria in tre set per 7-6(2) 7-6(5) 6-1. Comincia bene, quindi, la difesa del titolo nel torneo che lo scorso anno gli ha regalato il primo Slam in carriera. Al secondo turno, Jannik troverà Tristan Schoolkate, che ha battuto in quattro set in rimonta Taro Daniel. Passa al secondo turno anche Francescoto nel tabellone dadopo il forfait di Fabio Fognini, l’azzurro approfitta delanche di Grigorper prolungare la sua prima esperienza in uno Slam.IL TABELLONEPROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMIJannik– Foto CHINE NOUVELLE/SIPA/2409261342batte: la cronacaDopo un avvio di partita senza particolari scossoni, le prime difficoltà per il numero uno al mondo arrivano nel settimo game, quandocolleziona due palle break.