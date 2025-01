Ilrestodelcarlino.it - Aggredì i forestali, va in carcere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato i carabinieri della stazione di Comacchio hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della corte d’Appello di Bologna. L’ordine riguarda un 65enne comacchiese il quale dovrà scontare una pena di 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale ai danni di personale dell’ex Corpo forestale dello Stato (ora carabinieri) commessa nel settembre del 2016 in provincia di Ravenna. La sentenza era stata emessa ma momentaneamente sospesa. Con il ripristino dell’esecuzione, disposto dall’autorità giudiziaria competente, i carabinieri si sono recati nell’abitazione del condannato, a Comacchio, e lo hanno arrestato. Dopo le procedure di identificazione e notifica, l’uomo è stato accompagnato aldell’Arginone per scontare la condanna.