Ilgiorno.it - Vidigulfo, ladri di notte in farmacia: rubati soldi del fondo cassa e spazzolini elettrici

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 12 gennaio 2025 - Furti ine in abitazioni. Ignotisono entrati in azione nella, ai danni dellain via Aldo Moro. Erano circa le 4.30 di oggi, domenica 12 gennaio, quando è scattato l'allarme per l'effrazione di una finestra laterale, attraverso la quale i malviventi si sono introdotti nella. Hanno quindi dovuto agire in fretta, per riuscire a fuggire prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, portando comunque a termine il furto: hanno rubato circa 500 euro in contanti lasciati comee preso anche alcuni prodotti in vendita, non farmaci, mae dispositivi similari, per un valore complesivo ancora da quantificare all'esito dell'inventario in corso. Sempre a, ma in un'abitazione, in via Ciro Menotti, nella mattinata di ieri, sabato 11 gennaio, approfittando della breve assenza dei proprietari fra le 10 e le 12, altrihanno forzato la porta finestra della cucina.