Via Don Bosco. Un appello

Nella prima settimana di dicembre si sono conclusi i lavori nell’ultimo tratto di via Don. Ci scrive il nostro lettore, Daniele Borgognoni residente in quel quartiere: "Publiacqua ha effettuato gli ennesimi scavi per perdite dal terreno, tuttavia, trascorso quasi un mese, la strada è piena di residui di catrame sparsi nella lunghezza della carreggiata al ridosso del marciapiede, e in più è stato lasciato un bagno chimico su un lato parcheggiabile. A cose normali avrebbero dovuto provvedere alla pulizia della strada immediatamente dopo i lavori, compreso la rimozione del bagno chimico. Ho provveduto a segnalare a Pistoia Informa. Mi hanno detto che avrei dovuto protestare con Publiacqua e che avrebbero comunque inviato la segnalazione. A oggi la situazione non è cambiata e trovo assurdo che un cittadino (contribuente) debba ricorrere a un articolo per un servizio basilare, completamente trascurato dagli enti preposti".