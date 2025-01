Venezia Inter formazioni ufficiali | diverse le defezioni per i nerazzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’si prepara a riscattarsi dopo la delusione della Supercoppa persa contro il Milan, affrontando ilal Penzo per ritrovare slancio in campionato. Simone Inzaghi, con una rosa ridotta da numerose assenze, dovrà fare affidamento su scelte obbligate. In difesa Darmian torna titolare, mentre a centrocampo Asllani e Zielinski avranno una nuova opportunità per dimostrare il loro valore. In attacco, spazio alla coppia Taremi-Lautaro.(3-5-2):Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.Allenatore: Eusebio Di Francesco.(3-5-2):Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro.Allenatore: Simone Inzaghi.