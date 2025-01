Pronosticipremium.com - Venezia-Inter 0-1, Darmian solleva i nerazzurri: Di Francesco in bilico

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 20° giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Questa domenica di campionato italiano ci ha regalato un vero e proprio testa-coda alle ore 15:00, ovvero quello fraed. Il match si è concluso con il risultato di 1-0 in favore della Beneamata, che si è subito rialzata dopo la delusione della sconfitta patita in finale di Supercoppa Italiana con il Milan. Per i lagunari, invece, arriva uno stop dopo il pareggio della scorsa settimana nello scontro diretto con l’Empoli.Pronti via, isono passati in vantaggio al 16? minuto con la rete di Matteo, abile a colpire di destro dopo una bella parata di Filip Stankovic sul tiro di Lautaro Martinez. I Campioni d’Italia hanno tentato di siglare il raddoppio, trovando davanti però l’ordinata difesa dei veneti.