Teatro Dal sesso a Pinocchio: due spettacoli

SAN MINIATODoppio appuntamento alQuaranthana di San Miniato per grandi e piccoli. Il primo è con Stefano Santomauro, celebre attore e autore, porta sul palcoscenico delQuaranthana di San Miniato lo spettacolo-monologo God save the sex, in scena venerdì 17 gennaio alle 21.30. "L’amore è la risposta, ma mentre attendiamo la risposta ilpuò suggerirci delle ottime domande". E di domande Stefano Santomauro se n’è poste molte perché nell’era multimediale e della velocità 5G, sembra impossibile riuscire a trovare tempo e voglia di fare. Lo dicono le statistiche: secondo una ricerca mondiale del Censis , le persone fanno menorispetto alla generazione precedente. God Save The Sex è un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema delnella tipica cifra comica di Stefano Santomauro: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà.