Stendardi rossi e coccarde, l'Università di Pavia festeggia 12 secoli di storia e di dottori

, 12 gennaio 2025 – Decorazioni sulla facciata della sede centrale esulle lapidi dei professori nei cortili.disi veste a festa per celebrare i suoi primi 12di. Lo fa in previsione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, lunedì 20 al teatro Fraschini, che ricorderà l’editto di Lotario con cui nell’anno 825 è stata istituita una scuola di retorica per i funzionari del regno, iniziando a fare diun centro di attrazione per gli studenti. Allora gli studenti arrivavano da Novara, Milano o Alessandria, niente a che vedere con gli stranieri che oggi scelgono UniPv per la loro formazione, ma Lotario ha voluto portare ail primo centro di studi superiori, l’antesignano dell’attuale Università fondata da Carlo IV nel 1361 e confermata nel 1389 da Papa Bonifacio IX, vocata all’internazionalizzazione.