Spese militari al 5% del Pil? La Polonia scuote l’Ue | Trump ha ragione ecco dove trovare i soldi Lunedì il vertice con Crosetto

Sparata per spaventare o progetto realistico? Donaldha ufficializzato pochi giorni fa l’«auspicio» che i Paesi europei della Nato facciano la loro parte aumentando i propri investimenti in difesa non solo sino al già fissato 2% del, ma a più del doppio: il 5%. L’America, è il senso del messaggio, non è più disposta ad accollarsi la parte del leone delleper la sicurezza del continente europeo. La conferenza stampa in cuiha sparato quella cifra, d’altronde, è la stessa in cui il tycoon aveva giocato col fuoco dell’annessione del Canada e della Groenlandia. Giorgia Meloni, che sull’asse con The Donald sta puntando moltissimo, nicchia sulla questione, consapevole che per l’Italia sarebbe un salto vertiginoso: oggi non arriva neppure all’1,5% delin difesa, nonostante il sentiero di progressivi aumenti.