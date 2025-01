Secoloditalia.it - Segnali di vita dall’Occidente. Anche Zuckerberg se n’è accorto: il woke sta crollando

È di pochi giorni fa la notizia dell’abbandono da parte di Meta della politica dei Fact-checking. Il metodo di controllo dei contenuti di Meta, nato per contrastare le fake news in rete , in poco tempo si è rivelato un’arma virtuale dell’ideologiaper punire i pensieri disallineati. Sotto l’ombrello del contrasto al razzismo, all’odio, alla violenza in questi anni non sono stati censurati solo i contenuti esplicitamente pericolosi maquelli che criticavano l’immigrazione irregolare, si opponevano ai diktat del mondo lgbt e alle derive della cancel culture.Vince l’America profondaInsomma quello che era uno strumento pensato per cancellare il proliferare di odio e violenza sui social, si è trasformato in una mannaia che ha ingigantito la bolla virtuale dove sembrava esserci un solo indirizzo politico, quello del mondo lib d’oltreoceano.