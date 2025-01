Oasport.it - Scherma, gli sciabolatori Curatoli e Gallo si fermano ai quarti al Grand Prix di Tunisi. Vince Park

Termina senza alcun piazzamento in zona calda ma con buone indicazioni al2024-2025 di, disciplina sciabola, per ciò che concerne la categoria maschile. In quel dinostri nove ragazzi in lizza infatti si sono spinti al massimo fino aidi finale, mancando così l’appuntamento per gli assalti decisivi.I migliorisono stati in tal senso Michelee Luca, rispettivamente settimo e sesto. Il primo si è dovuto arrendere al cospetto del neutrale Pavel Graudyn per 15-10, mentre il secondo ha dovuto cedere il passo al francese Sebastien Patrice con un netto 15-5. Agli ottavi ha invece salutato la competizione Dario Cavaliere, caduto proprio al cospetto diin un derby combattuto e terminato con il risultato di 15-12. Niente da fare poi per Pietro Torre, fuori al turno precedente a causa della sconfitta con Santiago Madrigal, il quale ha regolato l’italiano per 15-12, stesso risultato per Giovanni Repetti, uscito contro il polacco Matyas Szabo.