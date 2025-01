Ilnapolista.it - Saelemakers è il re dei sottovalutati. Conte lo farebbe giocare sempre (sarebbe il nuovo Giaccherini)

Alexis Saelemaekers è un giocatore forte e sorprendentemente (neanche troppo per chi guarda le partite) efficace. È suo il gol che ha dato il vantaggio alla Roma a Bologna in questo pomeriggio (è poi finita ). Così com’è stato suo il 2-0 nel derby contro la Lazio. Quattro gol in appena dieci partite. Roba da classifica marcatori. Che poi la Roma proprio dopo il suo gol sia stata travolta dal Bologna (prima del pari al 96esimo su rigore) è un’altra storia. Non intacca minimamente il giudizio sul belga.Saelemaekers, per dirne una buttandola giù così, giocherebbe tutte le partite nel Napoli diil. È un equilibratore incredibilmente tecnico. Fa assist e gol in quantità importante quando agisce da quinto inserendosi, dà qualità al gioco e lega tantissimo centrocampo e attacco quando gioca nell’ultimo terzo di campo.