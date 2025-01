Pronosticipremium.com - Roma, tabù in trasferta e non solo: i dati sui gol in contropiede fanno paura

Unpunto non basta a far esultare lache è uscita dalla sfida contro il Bologna con un pareggio per 2-2, non riuscendo a sfruttare l’entusiasmo proveniente dalla vittoria netta del derby. Ma non: la squadra giallorossa non riesce a trovare più la vittoria inin campionato dal 16 aprile, quasi 9 mesi fa. Nel math contro i rossoblù, la squadra di Claudio Ranieri ha mollato la presa per una parte del secondo tempo, minuti preziosi in cui i padroni di casa hanno trovato nonil pareggio, ma anche la rimonta.E proprio questi punti persi inpesano gravemente sulla classifica che ora porta laal 10° posto. Insomma, ormai i problemi dei capitolini fuori dall’Olimpico sono noti e neanche Claudio Ranieri non è ancora riuscito a trovare una soluzione a questa incostanza fuori di casa e di quella debolezza a livello psicologico che lontano dai tifosi rende tutto più complicato.