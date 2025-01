Oasport.it - Perché Musetti-Arnaldi e Nardi non giocheranno il 13 gennaio: il nuovo programma agli Australian Open

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà proseguire i tabelloni principali di singolare lunedì 13 gennaio: il primo turno è stato spalmato su 3 giorni e nel day 2 si disputeranno 54 incontri, 27 maschili ed altrettanti femminili. Il programma inizialmente rilasciato è stato modificato a causa della pioggia caduta oggi a Melbourne: in casa Italia, a differenza di quanto previsto in precedenza, non scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, impegnati nel derby azzurro, né Luca Nardi. La seconda giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.