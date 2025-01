Terzotemponapoli.com - Napoli-Kvara, le tappe verso l’addio. E Conte…

Il.e la reazione di Conte: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “”Le parole sono come pietre: dure da accettare e lapidarie nella loro gelida sintesi, ma servono almeno per fare finalmente chiarezza. «tskhelia ha chiesto alla società di essere ceduto.» . Ci ha pensato Antonio Conte a mettere le carte in tavola a modo suo (“Non mi sono mai sottratto alle domande scomode e sono abituato a dire sempre la verità, altrimenti preferisco rimanere zitto”), rompendo il muro di silenzio che di solito caratterizza le comunicazioni deldi Aurelio De Laurentiis e finisce – in maniera autolesionistica – per alimentare pettegolezzi e veleni”.: leDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.