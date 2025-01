Davidemaggio.it - Mina Settembre riparte dalla perdita della madre

Serena Rossi è pronta a tornare al suo posto di combattimento, la domenica sera di Rai 1, che dal 2021 ospita una delle serie più amate dal pubblico,. La terza stagione prende il via questa sera alle 21.30 (la prima puntata è già disponibile su Rai Play): dodici episodi per sei prime serate, diretti ancora una volta da Tiziana Aristarco per Rai Fiction e Italian International Film e liberamente tratti dalle opere di Maurizio De Giovanni.3: trama e new entryLa terza stagioneun anno dopo il finaleseconda. Olga (Marina Confalone) ha perso la sua battaglia contro la malattia e così(Serena Rossi), per superare la, ha deciso di trasferirsi in una nuova casa insieme alla zia Rosa (Maurito) e Viola (Ludovica Nasti), la ragazzina di cui ha chiesto e ottenuto l’affido.