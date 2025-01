Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton 2025 in DIRETTA: podio appeso a un filo per Brignone, ancora fuori Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.3011.58 Jasmina Suter 13ma a 2.10. Tocca all’austriaca Christina Ager, pericolosa per.11.56 Raedler è undicesima a 1.88. Adesso la svizzera Jasmina Suter.11.56 Macuga in questa stagione aveva ottenuto un quarto ed un nono posto in discesa, un settimo in. Si era capito che il botto fosse nell’aria.11.54 Corinne Suter è settima a 1.76. Adesso la temibile austriaca Ariane Raedler.11.53 Non sfrutta l’occasione Pirovano ed è 10ma a 1.91. Macuga al comando con 0.68 su Venier e 0.92 su. MancanoCorinne Suter, Raedler, Ager, Haaser, Vonn e Blanc.ad unper l’azzurra.11.52 Pirovano è dietro di 0.58 dopo due intermedi.