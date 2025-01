Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert 6-7 5-7 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro continua a ben figurare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Sesto ACE del laziale, che si carica.40-15 Scappa via la risposta di rovescio di.30-15 ACE.15-15 Gran recupero di dritto da parte del francese.15-0 Servizio e dritto a segno per Matteo.2-2 Game. Vola via il rovescio del, che torna ora alla battuta.40-30 Gran risposta di rovescio di, che poi lascia andare il dritto.40-15 Doppio fallo del francese.40-0 ACE.30-0 Servizio esterno preciso del transalpino.15-0 Prima vincente del numero 14 ATP.2-1 Game. Non passa la risposta di rovescio del francese.40-0 Servizio ottimo di Matteo.30-0 Prima vincente del.15-0 E’ lunga la risposta di rovescio del transalpino.1-1 Game. Servizio e dritto a segno per il numero 14 ATP.