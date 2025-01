Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez, Australian Open 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.38 Lamens batte Erjavec per 7-5, 7-6 ed avanza al secondo turno degli.8.34 Finalmente si riprende a giocare. Riparte l’incontro tra Erjavec e Lamens con l’olandese che ha vinto il primo set 7-5.7.13 Cambia totalmente il programma con l’incontro trache termina sul campo numero 6 al termine di Erjavec-Lamens. Quest’ultima partita riprenderà sul punteggio di 7-5 in favore dell’olandese.7.05 Non si giocherà prima delle 18.00 locali, le 8 italiane. L’organizzazione ha già annullato alcuni match femminili dal programma.6.27 La pioggia non dà tregua: non si giocherà prima delle 7.30 italiane.6.01 C’è stato un cambio di programma sul campo n.13. La prima partita, pioggia permettendo, sarà quella del tabellone maschile tra il cinese Bu ed il libanese Habib.