Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si infiamma la bagarre tra le moto e le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella settima frazione della. La “corsa più dura del mondo” entra sempre più nel vivo e ogni chilometro potrebbe diventare decisivo per la definizione delle classifiche generali delle tre categorie. Cosa ci attenderà? La carovana sarà impegnata nello stage che partirà e arriverà ad Al Duwadimi. Il chilometraggio, ancora una volta, sarà importante. Le prove speciali impiegheranno 455 chilometri, mentre per quanto riguarda i trasferimenti, siamo a quota 264.Laodierna sarà una delle più complicate in programma. Lo stage, infatti, sarà dominato da sabbia, dune e deserto saudita. Ogni metro sarà da guadagnare con rischi sempre dietro l’angolo.