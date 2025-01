Iltempo.it - L'inferno di fuoco causa 16 morti. Brucia tutto a LA, incendi indomabili

Leggi su Iltempo.it

È una corsa contro il tempo quella dei vigili delche da giorni tentano di domare i devastantia Los Angeles. La conteaancora, mentre forti raffiche di vento minacciano i progressi fatti finora dai soccorritori, spostando le fiamme verso l'entroterra. I roghi, spiegano intanto le autorità aggiornando il bilancio delle vittime, hanno ucciso 16 persone. E, come se la distruzione non fosse già abbastanza, LA si trova ora a dover affrontare anche gli sciacalli impegnati a saccheggiare quello che rimane tra le macerie. L'o sulla costa di Palisades è stato contenuto «almeno per l'11%», ma ora - adi forti raffiche di vento - «si sta spostando nell'entroterra verso Brentwood e altre comunità vicine al Getty Center e all'UCLA», spiega la Cnn. Più di 100mila residenti restano intanto sotto ordine di evacuazione, questo perché l'o di Eaton ad Altadena e altrinella contea continuano are.