La rinascita di Nicolò Maja, il superstite della strage di Samarate: "Il mio sogno è diventato un lavoro"

(Varese) – “Questomi ha cambiato la vita. Non credevo in così breve tempo di trovare un posto così affine alla mia passione, così stimolante e con un’accoglienza così speciale”.ha preso servizio in Leonardo, il colosso del settore aerospaziale con una storica presenza in provincia di Varese. Il 25enne sopravvissuto allafamiliare diè stato assunto a tempo indeterminato: lavora in un ufficio proprio accanto agli hangar dei velivoli, grande passione del giovane che primanotte fra il 3 e il 4 maggio 2022, quando la sua vita è rimasta sconvolta, studiava per diventare pilota d’aereo e aveva preso il brevetto. “Tutte le persone che ho conosciuto sono disponibili e cordiali – sono le impressioni messe nero su bianco dopo i primi giorni in ufficio –.