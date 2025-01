Serieanews.com - Juve, da non credere: l’obiettivo per l’attacco finisce ko, l’esito degli esami

, è davvero clamoroso: il grande obiettivo persi è infortunato, da nonperko,(Ansa Foto) – SerieanewsLantus non sembra trovare pace. Nonostante le potenzialità della squadra e la direzione intrapresa dal nuovo allenatore Thiago Motta, i problemi non mancano.Il pareggio contro il Torino, che ha sancito il dodicesimo risultato utile consecutivo in Serie A, ha evidenziato le lacune più gravi: la mancanza di una vera e propria alternativa a Dusan Vlahovic in attacco. Il serbo, spesso solo e costretto a caricarsi sulle spalle un attacco che, anche quando è al completo, non riesce a decollare, è stato costretto a saltare il derby a causa di un affaticamento muscolare.Ma la vera difficoltà si palesa quando si guarda al reparto offensivo bianconero: Arkadiusz Milik, che sembrava pronto a rientrare in campo, ha subito un nuovo stop, questa volta al polpaccio.